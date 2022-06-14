Депутат Рады: Запад боится Россию и не верит в победу Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Существует целый ряд причин, оказывающих влияние на объемы и темп поставок Западом тяжелого вооружения Киеву.

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Они [США и Европа] очень аккуратно относятся к поставкам вооружения, потому что им, многим лидерам определенных западных стран, кажется, что чем больше оружия, тем масштабнее будет конфликт и выше риск перекидывания этой войны за границы Украины. Поэтому они очень осторожны, дуют на воду, поскольку это может спровоцировать Россию на более агрессивные действия. Мне кажется, что это несколько надуманная позиция, но они так думают», – рассуждает Рахманин.

Он добавил, что даже несмотря на оснащение ВСУ современной западной военной техникой, Европу одолевают сомнения, что Украина одержит победу над Россией.

«Вторая причина – не во всех странах верят в физическую возможность у Украины выиграть войну у такой огромной страны, как Россия, с практически неограниченным мобилизационным ресурсом, с большим количеством техники и вооружения. В большинстве позиций, Россия все еще на первом месте в мире. К примеру, по танкам, РСЗО, самоходным артиллерийским установкам. Это – огромная страна с огромным потенциалом вооружения. Она 30 лет готовилась к войне. Сейчас она, наконец-то, ее получила», – говорит депутат.

Рахманин отмечает, что у западноевропейских партнеров существуют опасения, что ценное вооружение может оказаться перехваченным ВС РФ.

«Третья причина – много стран очень аккуратно относятся к поставкам вооружения, потому что все еще побаиваются, что те образцы оружий, в том числе, самых современных, могут попасть в руки русских и, на самом деле, вооружить противника, а не помочь Украине. Еще одна причина – вооружение, в котором мы нуждаемся, необходимо в большом количестве. В первую очередь, это касается систем ПВО, авиации, радиоэлектронной борьбы, РСЗО, дальнобойной артиллерии. Их – современных и эффективных – не так уж и много, чтобы страны, которые готовы их предоставлять, могли себе позволить легко их отдать», – подчеркнул он.

Также Рахманин убежден, что в качестве причин промедления в вопросах предоставления Западом военной техники и боеприпасов ВФУ могут быть «непонимание руководством страны важности процедуры» и «давление на государство возмущенной общественности».