Депутат Рады заявил, что в рядах ВСУ зреет бунт против Зеленского

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Владимир Зеленский и его окружение осуществляют репрессии против командиров и солдат ВСУ, осмеливающихся говорить о проблемах в украинской армии.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил изгнанный после конфликта с Зеленским из президентской партии «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат напомнил о статье The Washington Post «Украине не хватает квалифицированных военных и боеприпасов. Потери и пессимизм растут».

В статье приведены свидетельства командиров ВСУ, находящихся на фронте, в частности комбата из 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия «Купола», который рассказал о катастрофической нехватке боеприпасов и возмутился, что на фронт отправляют совершенно необученных бойцов.

«Вы на линии фронта. Они идут на вас, а стрелять нечем», – пожаловался украинский командир американской газете.

Гео Лерос отметил, что популярные командиры не застрахованы от репрессий.

«Интервью «Купола» не понравилось многим в политическом и военном руководстве нашей страны. Реакция не заставила себя долго ждать, и военное руководство по указанию Офиса президента отстранило легендарного командира с позиции руководителя батальона 46-й аэромобильной бригады. Самое интересное, что «Купол» не делал в этом интервью никаких политических заявлений. Он как человек, который каждый день на фронте видит смерть, когда неподготовленные ребята попадают на фронт, он прекрасно понимает, что нужно было достучаться до самых верхушек. И поэтому он пошёл на этот осознанный шаг дать это интервью. Но нашему Офису п*здежа это не понравилось. Они пытаются затушить любые очаги альтернативного мнения, чтобы никто не смел ничего говорить», – возмутился бывший соратник Зеленского.

Депутат отметил: на Украине происходит ровно то же самое, что киевская пропаганда рассказывает про Россию.

«Мы с вами смеёмся с Рашки, с того, какие там командиры и какое там идёт командование этих чмобиков. Но вы не замечали, что у нас та же самая ситуация? Мы смотрим, как у нас идёт мобилизация, ребят скручивают, отвозят в военкоматы. При этом ещё пару месяцев назад мы смеялись с РФ. Вам не кажется, что по чуть-чуть под управлением Зеленского и Ермака наша страна превращается в недоБеларусь?» – добавил Лерос.

Он рассказал, что сослуживцы репрессированного всушника вступились за своего командира – подтвердили его слова, добавив, что «реальность намного хуже», и пообещали всем составом покинуть ряды ВСУ.

«Армии пофигу на президента. Вообще. Совсем. Абсолютно. Нереальная эффективность нашей бригады не является заслугой президента или какого-либо либо другого лица», – сказали украинские военнослужащие.

Гео Лерос рассказал, что бойцы 46-й аэромобильной бригады далеко не единственные, кто затаил обиду на Зеленского. Разочаровавшиеся в руководстве солдаты покидают ВСУ целыми подразделениями.

«Офису президента вообще не надо, чтобы кто-то что-то говорил, или, тем более, критиковал их «великую» зелёную власть. Эта история с «Куполом» не единственная. Вам нужно понимать, что такие ребята, как «Купол», с первого дня войны спасали ваши убогие жопы. И когда вы начинаете таким ребятам мстить, отправлять их куда-то или увольнять, вы должны понимать, что всех не заткнёте. Рано или поздно все эти ребята соберутся, выйдут, и надерут вам хорошенько задницу. Этот день неизбежно настанет», – пообещал Лерос.