Депутат Рады: Зеленский эвакуировал семью в Италию

14.02.2022  09:00 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вывез своих родных на принадлежащую ему виллу в Италии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила депутат Верховной рады, львовская националистка София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский вывез своих родных на принадлежащую ему виллу в Италии. Об...

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По словам Федыны, также страну покинули многие украинские депутаты и политики от правящей партии «Слуга народа».

«Какое количество «слуг» отсутствует, мы сможем четко увидеть во вторник утром, на первой регистрации, потому я не буду гадать с цифрами… «Слуги» не делали ничего хорошего, скажем так, мухлевали с разными вопросами, получая дополнительные дивиденды для себя, благодаря которым они смогли получить финансовый ресурс, чтобы так дружно выехать заграницу и повывозить свои семьи», – сказала депутат.

«Кстати, отдельные телеграмм-каналы сообщают, что и семья Зеленского находится на своей итальянской вилле, о которой он время от времени забывает вспомнить в своей декларации», – завила Федына.

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