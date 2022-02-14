Депутат Рады: Зеленский эвакуировал семью в Италию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вывез своих родных на принадлежащую ему виллу в Италии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила депутат Верховной рады, львовская националистка София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Федыны, также страну покинули многие украинские депутаты и политики от правящей партии «Слуга народа».

«Какое количество «слуг» отсутствует, мы сможем четко увидеть во вторник утром, на первой регистрации, потому я не буду гадать с цифрами… «Слуги» не делали ничего хорошего, скажем так, мухлевали с разными вопросами, получая дополнительные дивиденды для себя, благодаря которым они смогли получить финансовый ресурс, чтобы так дружно выехать заграницу и повывозить свои семьи», – сказала депутат.

«Кстати, отдельные телеграмм-каналы сообщают, что и семья Зеленского находится на своей итальянской вилле, о которой он время от времени забывает вспомнить в своей декларации», – завила Федына.