Депутат Рады: Зеленский создаёт свою «церковь» – в противовес «ПЦУ» Порошенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После принятия закона о запрете УПЦ, у канонической Церкви Украины есть 9 месяцев для того чтобы решить, куда влиться – либо в раскольничью «ПЦУ», либо в новую религиозную структуру, которую готовит Банковая.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее признававшийся, что выполнял задания украинской военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В результате дискуссий, противостояний и долгого колебания в принятии этого закона, была выработана такая новая идея о том, чтобы создать некую новую ветвь экзархата, киевского патриархата какого-то, я даже, честно говоря, толком не понимаю, как они хотят это сделать. Но я так думаю, что за эти 9 месяцев будет создано ещё одно религиозное образование по типу ПЦУ, только которая будет теперь…Зеленского. Не Порошенко. И за эти 9 месяцев УПЦ должно определиться, куда ему идти – в ПЦУ, либо, вот, в новую религиозную структуру», – рассказал Шевченко.