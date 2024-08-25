Депутат Рады: Зеленский создаёт свою «церковь» – в противовес «ПЦУ» Порошенко

Вадим Москаленко.  
25.08.2024 22:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Украина, Церковь


После принятия закона о запрете УПЦ, у канонической Церкви Украины есть 9 месяцев для того чтобы решить, куда влиться – либо в раскольничью «ПЦУ», либо в новую религиозную структуру, которую готовит Банковая.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, ранее признававшийся, что выполнял задания украинской военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После принятия закона о запрете УПЦ, у канонической Церкви Украины есть 9 месяцев для...

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«В результате дискуссий, противостояний и долгого колебания в принятии этого закона, была выработана такая новая идея о том, чтобы создать некую новую ветвь экзархата, киевского патриархата какого-то, я даже, честно говоря, толком не понимаю, как они хотят это сделать.

Но я так думаю, что за эти 9 месяцев будет создано ещё одно религиозное образование по типу ПЦУ, только которая будет теперь…Зеленского. Не Порошенко. И за эти 9 месяцев УПЦ должно определиться, куда ему идти – в ПЦУ, либо, вот, в новую религиозную структуру», – рассказал Шевченко.

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