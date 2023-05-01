Депутат Рады: Зеленский воткнул нож в спину США, созвонившись с Пекином

Анатолий Лапин.  
01.05.2023 14:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


Своим разговором с председателем КНР президент Владимир Зеленский показал, что США не справились с задачей по Украине.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своим разговором с председателем КНР президент Владимир Зеленский показал, что США не справились с...

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«Зеленский вставил нож нашим всем западным партнерам, когда провел разговор с Си Циньпином. Потому что много кто может не обращать на это внимание, но последствия будут для нашей страны очень и очень плохие.

Зеленский на весь мир показал, что Соединенные Штаты не в состоянии решить проблемы в Украине. До этого Соединенные Штаты вели переговоры с Китаем, они четко сказали, что Китай будет отстаивать интересы исключительно Российской Федерации. США с Китаем уже находятся в состоянии холодной войны.

И Зеленский в обход, столько раз предупреждение было, что Украине не нужно разговаривать с Китаем, и Зеленский все равно выбирает вести переговоры с Китаем», – сказал депутат.

«В чем теперь состоит суть этих переговоров?. Мы прекрасно понимаем, что Китай отстаивает интересы Российской Федерации, потому что Украина для Китая – это абсолютно ничто. Это не рынок сбыта, не стратегический партнер, мы не находимся на границе с Китаем, как Российская Федерация.

Теперь для Китая главное – это сместить Соединенные Штаты с позиции главного на Олимпе, который является арбитром справедливости во всем мире. И это для Китая принципиальная позиция – сдвинуть США и встать на это место. Зеленский это сделал – он показал всему миру, что США, западный мир не смогли добиться мира в Украине, а мир – это исключительно победа над Россией, и сейчас вступает Китай», – заявил Лерос.

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