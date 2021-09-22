Депутат Рады: Зеленский загнал Украину в эпоху нищеты и попрошайничества

22.09.2021 15:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместо выполнения своих предвыборных обещаний фактически узурпировал власть и начал грабить собственную страну.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Юрий Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня оппозиция и гражданское общества имеют все основания говорить об узурпации власти президентом Зеленским. Ведь у него свой генпрокурор, свой руководитель СБУ. бывшим ветеринаром возглавлен Совет национальной безопасности и обороны Украины. Ручное монобольшинство и управляемое с Офиса президента правительство привели к тому, что Украина из парламентско-президентской республики де-факто превратилась в президентскую», – сказал Загородний.

«Действия Зеленского, который неконституционным способом расширил полномочия СНБО, создав из координационного органа репрессивно-карательную машину, угрожают парламентаризму, независимости судебной системы Украины, подрывают конституционный строй Украины. За годы власти Зеленского выросли цены, тарифы, выросли состояния его ближайшего окружения, зарплаты правоохранителям», – отметил депутат.

Он добавил, что вместо выполнения своих предвыборных обещаний Зеленский делает прямо противоположное.

«В то же время, после завершения объявленной эпохи бедности настала эпоха нищеты и попрошайничества. Неудивительно, что две трети граждан Украины говорят, что Украина развивается в неправильном направлении. Такой мысли придерживаются 72,8% граждан Украины. Господин президент, это ужасная цифра, потому что с началом вашей каденции 57% граждан Украины заявляли, что страна развивается в правильном направлении», – говорит политик.

«Владимир Александрович, в своей предвыборной программе вы кормили народ сказками о стране своей мечты. В то же время вы построили страну, где кровопролитие в Донбассе продолжается, а салюты стреляют на днях рождения ваших опричников.

Вы построили страну, где со счетом за коммуналку старушки получают не только инфаркт, но и инсульт. Вы построили страну, где основанием для назначения является не интеллект, образование, талант и совесть, а общий бизнес в «95 квартале».

Господин президент, за два с половиной года вы не сделали ничего для того, чтобы вернуть мир в Донбассе», – резюмировал Загородний.