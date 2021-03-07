Депутат Рады жалуется: Франция и Германия при случае «кинут» Украину

07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Франция и Германия используют трюк с «поддержкой Украины» только тогда, когда Парижу и Берлину это выгодно. В остальных случаях немцы и французы идут на сделки с Москвой.

Об это в ходе пресс-конференции в Киеве заявил председатель парламентского комитета по правам человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», депутат Верховной рады Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы смотрим на «Нормандский формат» – Германия вроде как выступает на стороне Украины. Но в то же время даёт разрешение на строительство «Северного потока-2». Это яркий пример того, что любая страна исходит с точки зрения собственных национальных интересов, мы не можем их винить.

Мы должны понимать, что даже наши партнёры будут исходить, в первую очередь, из собственных национальных интересов. Германия будет помогать Украине настолько, насколько ей выгодно. Насколько Германии выгодно напрямую покупать российский газ – она также будет это делать. По Франции у нас примерно такая же ситуация. Мы вроде как видим её поддержку, но, тем не менее, в ПАСЕ мы видели, что французские депутаты не просто голосовали за то, чтобы российская делегация вернулась. Они уже начинают поддерживать своих российских коллег в том вопросе, что пора уже снимать с России санкции. Это яркий пример», – резюмировал депутат.