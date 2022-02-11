Депутат Рады: жителей Донбасса больше нельзя считать гражданами Украины

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Новости Украины

Киев не должен выполнять Минские соглашения и проводить выборы в Донбассе, потому что с получением паспортов РФ жители региона перестали быть украинскими гражданами.

Об этом в ходе форума по безопасности в Киеве заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения как рамочная позиция сегодня требуют переоценки. Ведь ситуация серьёзно изменилась. И, к сожалению, коммуникационная позиция власти полностью провалена. За эти годы Путин провёл паспортизацию оккупированного Донбасса. И любые выборы там сейчас – это выборы граждан РФ, которых либо принудительно, либо под влиянием оккупационных телеканалов вынудили взять эти паспорта», – рассуждает она.

«И мне кажется, что мы не слышали от украинской команды на всех мероприятиях об угрозах паспортизации, которая, по сути, делает невозможным проведение там выборов», – сказала Геращенко.