Депутат Рады: жителей Донбасса больше нельзя считать гражданами Украины

11.02.2022  20:14 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Киев не должен выполнять Минские соглашения и проводить выборы в Донбассе, потому что с получением паспортов РФ жители региона перестали быть украинскими гражданами.

Об этом в ходе форума по безопасности в Киеве заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не должен выполнять Минские соглашения и проводить выборы в Донбассе, потому что с...

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«Минские соглашения как рамочная позиция сегодня требуют переоценки. Ведь ситуация серьёзно изменилась. И, к сожалению, коммуникационная позиция власти полностью провалена.

За эти годы Путин провёл паспортизацию оккупированного Донбасса. И любые выборы там сейчас – это выборы граждан РФ, которых либо принудительно, либо под влиянием оккупационных телеканалов вынудили взять эти паспорта», – рассуждает она.

«И мне кажется, что мы не слышали от украинской команды на всех мероприятиях об угрозах паспортизации, которая, по сути, делает невозможным проведение там выборов», – сказала Геращенко.

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