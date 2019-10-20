Депутат рассказал, как Киев по тайному договору «слил» Луганск

20.10.2019, Киев, Игорь Петров

Сотрудники СБУ по приказу из Киева позволили сторонникам Русской весны захватить здание управления и хранилище оружия в 2014 году.

Об этом в интервью Vласть vs Vлащенко заявил экс-депутат Луганского областного совета Андрей Недовес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порядок наводить должна была СБУ, которая там находилась. Они открыли дверь. Я вам скажу еще одну очень интересную вещь – оружейка СБУ. Во-первых, здание СБУ устроено как крепость, то есть монолит. Два этажа – монолит, армированный бетон, это делалось как крепость. Это здание советское, планировалось так, что оно должно выдержать очень серьезные какие-то неприятные вещи, если что-то произойдет.

Там сидели сотни отлично подготовленных людей, оружейка была забита. Говорят, что по какому-то стечению обстоятельств был очень крупный завоз оружия перед этим. Оружейка устроена так, что вскрыть ее невозможно, как хранилище в огромном банке, которое автоматически блокируется, если несанкционированный доступ, и разблокировать уже не может даже тот, кто имеет коды», – сказал Недовес.

То, что здание СБУ (включая хранилище оружия) в Луганске было взято протестующими, Андрей Недовес объясняет наличием договоренностей.

«Договорняк – во-первых, киевской власти разумеется. Эта территория должна быть отсечена. Это было токсичное для той власти это электоральное поле, которое не восприняло то, что произошло, и на ближайшую перспективу воспринимать не собиралось», – считает политик.

Версия о том, что сотрудники Луганского СБУ предали Украину и договорились с Россией, которую озвучивали в Киеве, критики не выдерживает.

«Это глупость. Из сотрудников СБУ, насколько я знаю, лишь несколько процентов осталось на этой территории. Всем остальным дали выйти. Это не те люди, которые одели Георгиевские ленточки за редкими исключениями. Это люди, которые просто вышли по приказу, это люди в погонах, они не пошли на сторону этих людей. Они открыли не только ворота, они открыли оружейку, они отдали полностью всю начинку СБУ, она была в полном распоряжении тех людей, которые туда вошли. И все, они там забаррикадировались. Перед входом на центральную улицу, прямо перед центральным входом в СБУ, разместились люди с самого начала до штурма, несколько тысяч людей которые, поверьте мне, не за 100 гривен туда приехали. Они разбили палатки, такая вот активная часть населения, которая готова была подставить грудь под ракетный удар Украины, если вдруг начнется штурм. То есть они фактически задекларировали свое желание собой защитить вот этих людей. Тогда это был единственный остров людей вооруженных, которые сказали: мы собираемся оказать вооруженное сопротивление киевской хунте», – напомнил экс-депутат.