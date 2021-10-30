Депутат рассказал о махинациях в пользу застройщиков на Южном берегу Крыма

30.10.2021 23:55 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

Более трех гектаров земли в живописной бухте Ласпи на Южном берегу Крыма оценили всего в 88 тысяч рублей.

Об этом на заседании Законодательного собрания Севастополя заявил депутат Антон Пархоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пархоменко, остановить этот процесс удалось благодаря обращению в прокуратуру.

«На ЮБК у нас произошел уникальный случай, когда стоимость оказалась занижена, причем, достаточно сильно. Примерно в тысячу раз. Это участок в бухте Ласпи, где предприятие «Агат-А» построило два многоэтажных дома, апартаменты там проданы. 33 тысячи квадратных метров земли оценены были как лес, в 88 тысяч 103 рубля и 26 копеек. Самое печальное, что арендатор имеет по закону право выкупить под объектом недвижимости в собственность эту землю за 20% от этой и так не большой суммы. К счастью, этого не произошло, после вмешательства прокуратуры Севастополя было установлено, что оценка ошибочна. Сейчас от ГБУ Центр государственной кадастровой оценки получил письмо, в котором есть информация о том, что верная кадастровая стоимость установлена на уровне 76 миллионов рублей. Это уже более соответствует действительности. Но между тем, мы же теряем на арендной плате», – заявил Пархоменко.

На его вопрос главе Департамента имущественных и земельных отношений Оксане Кузнецовой о дальнейшей судьбе этого участка, чиновница не смогла дать внятный ответ.

«Когда мы пересчитали эту кадастровую оценку, соответственно, будет перезаключен договор по стоимости аренды этого земельного участка. То есть, давайте, я отвечу вам на этот вопрос дополнительно. Если мы перезаключали, то оценку пересчитали. Если не перезаключали, то есть, если у них договор не закончен, нужно идти от условий договора. Если предусматривало при окончании договора, что мы можем изменить стоимость, соответственно, мы можем это сделать. Нет – должны при заключении договора пересчитать им уже с момента заключения нового», – путанно ответила Кузнецова.