Депутат рассказал о пьянках Порошенко во время военного положения

27.12.2018, Киев, Владимир Гладков

За время объявления на Украине военного положения Пётр Порошенко посещал дорогие рестораны, устраивал роскошные корпоративы для своей фракции и продолжал торговать с Россией.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил депутат Верховной Рады Сергей Власенко от партии Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло во время действия закона о военном положении? Состоялся шикарный корпоратив фракции «БПП». Состоялся визит президента страны в самый лучший и самый дорогой киевский ресторан. Продолжается торговля с Российской Федерацией со стороны президента Украины», – отметил он.

Также тимошенковец продемонстрировал грузовую декларацию, согласно которой предприятие Петра Порошенко 3 декабря 2018 года во время действия военного положения торгует с Российской Федерацией.

«Вот это я вижу, вот это – последствия. Я видел последствия, когда назначались в Службу безопасности Украины и других правоохранительных органов люди, которые имеют тесные связи с Российской Федерацией», – добавил депутат.

По мнению Власенко, за прошедший месяц не было сделано ничего, для чего нужно было вводить военное положение.

«Я внимательно слушал президента, я послушал своего визави, и не услышал ни одного аргумента, никакой информации о том, что они сделали за эти 30 дней такого, чего они не могли сделать без введения военного положения в десяти областях», – резюмировал парламентарий.