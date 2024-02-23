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Позиция Берлина в целом и поставки Украине дальнобойных ракет «Таурус» в частности – это самоубийственная политика для Германии, находящейся под внешним управлением США.

Об этом в бундестаге заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» Матиас Моосдорф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если верить СМИ и присутствующим в палате представителей, Россия проигрывает войну каждый день в течение двух лет, но это настолько опасно, что завтра она перейдёт Польшу и выйдет к Атлантическому океану. Её экономику сравнивали с экономикой Верхней Вольты, её запасы на исходе, чипы из стиральных машин были необходимы для простейшего оружия. Крылатых ракет должно быть около 500, сейчас уже 12 тысяч из них выпущено. В Мюнхене сказали, что только треть материалов в настоящее время попадает на передовую, остальная часть поступает на склады и теперь якобы угрожает нам. Если вы хотите знать, насколько ошибочным и разрушительным было ваше отрицание реальности, ознакомьтесь с отчётом комиссии по расследованию Афганистана, он находит своё продолжение в сегодняшней оценке этой войны. Даже лозунг тот же, только наша свобода уже защищается не в тылу, а теперь якобы в Донбассе», – сказал Моосдорф.

Он напомнил несколько исторических дат и добавил, что дальнейшее безмолвное потакание политике США ни к чему хорошему Германию не приведёт.

«Опрос накануне Мюнхенской конференции ясно показал, что угроза со стороны России занимает седьмое место среди граждан, а в Италии – 12-е, далеко после миграции, преступности и ислама. И всё же истерики требуют, чтобы в стране была объявлена готовность к войне. Почти как в 1914-м, только что у бундесвера есть боеприпасы на два дня. 10 лет войны на Украине учат нас, что тот, кто связывается с Россией, заканчивает либо как Наполеон в 1812, либо ещё хуже – 1945-й. Я хотел бы напомнить, в связи с вашей просьбой о поставках ракет «Таурус», а именно статью 2 «договора 2+4», где Германия взяла обязательства, что с её территории будет исходить только мир, и это сейчас обсуждается в Думе. Плохая судьба уготована тем, кто делает себя проводником глобальной политики, лидер которой путает времена, страны и имена», – заявил депутат.