Депутат-СБУшник: «Контрнаступ не был таковым, у нас ничего не вышло»

Анатолий Лапин.  
22.03.2024 18:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


То, что Украина называет стратегическим наступлением, которое провалилось в прошлом году, на самом деле таковым не считается, потому что ВСУ почти везде находились в обороне.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора», экс-депутата Верховной рады Борислава Березы заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что Украина называет стратегическим наступлением, которое провалилось в прошлом году, на самом деле...

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По словам Костенко, если сравнивать затраченные силы и средства – то, что произошло даже в Работино и других местах, где ВСУ удалось занять позиции, нельзя считать наступлением.

«Как бы мы ни называли 23-й год, мы объявили, что находимся в стратегическом наступлении, а Россия – в стратегической обороне, но я скажу, что с теми действиями, которые происходили, мы все равно находились реально в стратегической обороне. У нас не было широкомасштабных наступательных действий, как это должно было быть. Потому что это факт – мы работали больше от обороны, а те участки, Работино и другие, где мы достигли определенных успехов, их, я думаю, нельзя считать именно контрнаступательными действиями.

Я бы их назвал активными действиями, Потому что последствия, которых мы достигли там, они не являются большими, – пусть на меня кто-то сейчас обижается, но мы смотрим из разряда, какие мы ресурсы использовали, к чему мы дошли, и тут нет виновных. Тут есть факт, что мы делали все возможное, но враг сдержал наш наступательный потенциал, где-то его выбил, и у нас эта операция по факту не вышла», – заявил Костенко.

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