Депутат Сейма, поддерживавший блокаду границы Украины, может лишиться мандата из-за антисемитского демарша

Михаил Рябов.  
12.12.2023 23:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Польша, Происшествия


Депутат Сейма Польши Гжегож Браун, известный как инициатор акций против «украинизации» Варшавы, а также активно поддерживавший протестующих перевозчиков, блокировавших границу с Украиной, может лишиться мандата.

Причиной стал демарш Брауна вечером во вторник – он погасил из огнетушителя иудейский подсвечник, установленный в зале парламента по случаю праздника Хануки.

Депутат Сейма Польши Гжегож Браун, известный как инициатор акций против «украинизации» Варшавы, а также...

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Брауну попыталась помешать женщина, которая впоследствии рассказала журналистам, что парламентарий на неё напал.

«Он вошел с этой пеной из огнетушителя, я подумала, что что-то случилось, я же врач. Поэтому я бросилась к нему, оказалось он атакует религиозный символ, который мне дорог, и я встала на его пути, и он направил пену мне в лицо», – сказала участница ЧП, теперь называющая себя пострадавшей.

Брауну кричали «Позор!», в ответ он закричал сам:

«Позор тем, кто участвовал в сатанинских… (далее неразборчиво). Вы не знаете о содержании этого акта, послания, невинно названного празднованием Хануки!».

По данным «ПолитНавигатора», Браун уже отстранен от участия в пленарных заседаниях парламента.

Против него теперь могут возбудить уголовное дело, впоследствии грозящее запретом баллотироваться.

Остаётся только догадываться, что послужило причиной подобной несдержанности политика.

Впрочем, ультраправые избиратели Брауна, скорее всего, его выходку оценят позитивно – если отбросить политкорректность, в Польше подобные настроения весьма распространены.

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