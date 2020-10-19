Депутат сообщил о крупных неудачах в сфере обороны Украины

19.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина провалила государственные закупки для нужд армии. Об этом в кулуарах Верховной рады заявил лидер парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Рахманина, деньги, которые были выделены Министерству обороны, не были освоены и могут быть растрачены неэффективно.

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«На сегодняшний день у нас ситуация, в соответствии с которой можно утверждать, что в полном объеме государственный оборонный заказ выполнен не будет. Те деньги, которые с огромной трудностью находятся в государстве и выделяются на нужды обороны, скорее всего, большая часть этих денег в конце года вернется в государственное казначейство и не будет использована или, как это, к большому сожалению, бывает, как это было в конце прошлого года, – часть этих денег будет потрачена на какие-то вещи, изделия, которые не являются крайне необходимыми. Просто для того, чтобы эти деньги не «сгорели», – заявил Рахманин.

Политик подчеркнул, что средства на военные закупки выделяются слишком поздно, и предприятия не успевают исполнить контракты:

«Деньги переводятся с огромным опозданием. Львиная часть денег, которые идут на обеспечение обороны, они приходятся на три последние месяца. Тогда, когда подавляющее большинство контрактов должно быть в состоянии завершения. Это первая проблема, с которой сталкиваются, и из-за этого определение количество предприятий отказываются выполнять контракты, подписывать их, потому что там предусмотрены нереалистичные сроки».