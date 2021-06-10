Депутат сообщил о трагедии в семье Шойгу

10.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о кончине депутата Ларисы Шойгу, родной сестры министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», – написал Неверов в своем блоге.

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Покойная долгие годы представляла в парламенте Республику Тыва, ей было 68 лет. Местные СМИ сообщают, что она скончалась «после непродолжительной болезни» – у неё случился инсульт на фоне коронавируса.