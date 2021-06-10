10.06.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Депутат сообщил о трагедии в семье Шойгу

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о кончине депутата Ларисы Шойгу,...

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о кончине депутата Ларисы Шойгу, родной сестры министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», – написал Неверов в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Покойная долгие годы представляла в парламенте Республику Тыва, ей было 68 лет. Местные СМИ сообщают, что она скончалась «после непродолжительной болезни» – у неё случился инсульт на фоне коронавируса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть