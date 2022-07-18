Депутат-тероборонщик сокрушается: Без «Томагавков» будем воевать долго

Новости Украины

При нынешнем положении дел война на Украине не может быть закончена до конца года.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил депутат Верховной рады, боевик Роман Костенко, вступивший в ряды теробороны Николаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Костенко, даже для того, чтобы выйти на границы по состоянию до 24-го февраля, Украине нужно больше вооружения от Запада.

«Какое оружие мы будем иметь – это самый главный аргумент, смогут ли нам партнеры поставить столько оружия, сколько нам нужно. Сейчас, если бы нам дать еще больше гаубиц, «Хаймарсов», ракет, которые бьют на 300 километров. А если дать еще «Томагавки», которые летят на две тысячи километров, то это сразу же поменяло бы эту войну и, в частности, она бы по-другому шла. Можно было бы навязывать свои действия. Но если так, как сейчас, то надолго. Я не могу говорить, насколько, но точно не до конца года. Мы не закончим до конца года с теми силами и средствами, которые есть сейчас. Нужно больше. А мы говорим о чем? О выходе хотя бы на границы до 24 февраля. Вот там бы я начал переговоры, когда мы вышли, победили их и тут у нас есть силы и средства, чтобы продолжать, и мы можем сказать: «Выходите сами или мы дальше пойдем», – заявил Костенко.