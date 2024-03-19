Депутат: Украина абсолютно сознательно 23 года гробила Крым

Финансово-экономические отношения Киева с Крымом строились по одноканальной схеме – регион должен был отдать все, что зарабатывает, чтобы потом получить ровно столько, сколько «украинские дяди» посчитают нужным. В результате за 23 года украинской истории Крым пришел в инфраструктурный упадок.

Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в интервью «Дума. ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Украине стратегия Киева в вопросах социально-экономических взаимоотношений с Крымом была очень простая – у нас был одноканальный бюджет, и всё, что собиралось на территории Крыма, впрочем, как и на территории других регионов Украины, перечислялось в Киев. И дальше оттуда уже выдавались каждому его порции. Киев всегда старался нас держать на коротком финансовом паводке. И, по большому счёту, реализации каких-то крупных инфраструктурных проектов по тем программам, которые мы видели, как приоритетные для развития нашего региона, в тех отраслях, которые кормили и кормят сегодня Крым – сельское хозяйство, промышленность, туризм, – ничего не делалось, ни с инженерной точки зрения, ни транспортной инфраструктуры», – указал политик.

Для большинства жителей РФ инфраструктурные преобразования Крыма – это трасса «Таврида», аэропорт «Симферополь», две парогазовые станции, которые обеспечили Крым собственными источниками энергоснабжения. Но больше всего изменений происходят в глубинке, по которым люди судят о качестве собственной жизни.

«При Украине они чувствовали себя брошенными и бесперспективными. Там была как «чёрная дыра». Примерно так к ней относились наши украинские «дяди»: «ну что тут вкатывать деньги? Ладно, ещё в Ялте, мы туда сами ездим отдыхать, у нас там дома, у нас там дача». Никому не нужны были эти села, и эти жители, которые там живут. Сейчас же совсем другое отношение», – отметил депутат.

В сельских регионах Крыма, зачастую, в последний раз асфальтоукладчик видели при Советском Союзе. И это была осмысленная и осознанная политика Киева – не давать средства на развитие, и не позволять их заработать самостоятельно, пользуясь статусом автономии.

«Да, защищённые статьи, конечно, зарплата, социалка, коммуналка… Но, программа развития – о чём вы говорите? И это с одной стороны. И, с другой стороны, попытка таким образом покупать нашу лояльность. Я говорю, что из финансов забирали всё, что мы зарабатывали. Потом какую-то часть давали, но говорили, что хорошо себя ведите, потому что если вы захотите больше, мы еще посмотрим. У нас были такие прецеденты. Когда была премьер-министром Украины Юлия Тимошенко, решились провести определённую реформу по налоговым взаимоотношениям, оставить на местах взимание акциза, который был одним из бюджетообразующих за счёт того, что в Крыму крупные производители подакцизных товаров, в первую очередь, алкогольной продукции. Мы могли и хотели за счёт этого привлечь дополнительный объём средств в наш крымский бюджет. Но, поскольку деньги проходили через Киев в любом случае, нам просто заблокировали эти суммы. Просто заблокировали. И мы судились с Кабинетом министров Украины, чтобы нам вернули в Крым же заработанные деньги, нашими налогоплательщиками. Абсурдная ситуация, абсолютно абсурдная. Но в этом абсурде мы жили 23 года», – подчеркнул Бахарев.

Он добавил, что вместо того, чтобы дать Крыму какие-то реальные полномочия, поддержать автономию, получить лояльность в отношении всего остального, Киев все время пытался прижать регион к ногтю и указать ему на место.