Депутат: Украинские пилоты массово бегут из армии

Из четырёх участвовавших в параде на «день независимости» украинских командиров ВВС трое уже уволились из армии.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат «Европейской солидарности Михаил Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что сегодня свой день отмечает 16-я отдельная бригада армейской авиации «Броды». В то же время депутат сообщил, что на данный момент пилот вооружённых сил получает около 25 тысяч гривен, тогда как зарплата пилотов полиции или МЧС в два раза больше, в связи с чем армейские лётчики часто увольняются.

«Это не только 16-я бригада, но и вообще армейская авиация. Если так далее пойдёт, у нас не будет кому доставить на вертолётах главнокомандующего, министров, депутатский корпус, который время от времени посещает передовую.

С такими темпами, как увольняются военнослужащие, скоро их не останется. В этом году уволилось 17, из них 14 – высшего класса. Если взять такой пример, как парад 24 августа, из того звена, которое принимало участие в параде, из четырёх командиров – трое уже уволились, остался один», – пожаловался Бондарь.