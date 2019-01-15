Депутат Валера объявил с трибуны Рады хреновую новость

15.01.2019, Киев, Владимир Гладков

К 2019 году проблема трудовой миграции на Украине достигла катастрофических масштабов. Об этом во время заседания Верховной Рады заявил депутат Валерий Писаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня сложилась катастрофическая ситуация. Ежедневно мы теряем ум, интеллект, профессионализм и силу. Речь идёт о проблеме трудовой миграции, которая сегодня становится на Украине бомбой замедленного действия, которая уже даёт о себе знать, а в недалёком будущем превратится в кризис неслыханных масштабов.

По сути, мы передаём будущему поколению глобальную проблему, основы которой закладываются уже сегодня. Каждый день и час мы теряем профессионалов высшего уровня. Речь идёт о простом работнике профессионале, о медсестре, о враче кардиохирурге, от штукатура до инженера высшего класса, от студента колледжа до айтишника мирового уровня. Этот список бесконечный», – заявил Писаренко.

«По данным минсоцполитики, уже сегодня за границей работают от семи до девяти миллионов украинцев, из них более трёх миллионов – на постоянной основе. В то же время, соответственно данным консалтинговой компании PWC, в 2019 году Украина займёт первое место в мире по потерям трудовых ресурсов», – добавил нардеп.