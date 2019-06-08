08.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Севастополь, Украина
Просмотров:

Депутат Верховной Рады: Крым не считает Россию агрессором и не хочет возвращаться

Украина должна возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, начать поставки электроэнергии и воды на полуостров. Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламентарий подчеркнул, что 90% населения Крыма не считают Россию агрессором.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда мы говорим об агрессии, мы должны понимать – мы называем всякие слова: агрессия, война, мы подменяем очень многие понятия.

Я часто езжу в Крым и разговариваю с людьми. Русские им строят мост, они им дороги делают, ТЭС строят. А мы им свет отключаем, воду отключаем – так кто для них агрессор, скажите? Люди по-другому считают. 90% людей в Крыму не считают так (Россию агрессором, – авт.)…

У нас сегодня телевизор промывает мозги и рассказывает, что там все так плохо. Да поедьте, у них не все так плохо, они не собираются возвращаться…

Мы должны видеть эту позицию. Откройте поезда, откройте сообщение, дайте им свет, электричество. Они не должны к нам относиться как к врагам, понимаете», – заявил Балицкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть