Депутат Верховной Рады: Крым не считает Россию агрессором и не хочет возвращаться

08.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, начать поставки электроэнергии и воды на полуостров. Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламентарий подчеркнул, что 90% населения Крыма не считают Россию агрессором.

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«Когда мы говорим об агрессии, мы должны понимать – мы называем всякие слова: агрессия, война, мы подменяем очень многие понятия.

Я часто езжу в Крым и разговариваю с людьми. Русские им строят мост, они им дороги делают, ТЭС строят. А мы им свет отключаем, воду отключаем – так кто для них агрессор, скажите? Люди по-другому считают. 90% людей в Крыму не считают так (Россию агрессором, – авт.)…

У нас сегодня телевизор промывает мозги и рассказывает, что там все так плохо. Да поедьте, у них не все так плохо, они не собираются возвращаться…

Мы должны видеть эту позицию. Откройте поезда, откройте сообщение, дайте им свет, электричество. Они не должны к нам относиться как к врагам, понимаете», – заявил Балицкий.