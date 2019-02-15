15.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий заявил в интервью газете «Известия», что отпразднует 8 марта в российском Крыму и опроверг тезисы украинской пропаганды о преследованиях татар на полуострове.

«В Крым планирую поехать в ближайшее время, может быть получится 8 марта или после выборов… Я как ездил в Крым, так и буду ездить. Я считаю эту землю своей, поскольку у меня там живут близкие родственники и с этой территорией связана часть истории моей жизни», – сказал политик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Балицкий утверждает, что не единственный из депутатов Рады, кто продолжает посещать Крым.

«Имена говорить не буду, так как на Украине потом за политиками начинают гоняться по парламенту с вопросом, как вы могли посещать место, где татар якобы сажают в тюрьму и убивают. Хотя у меня много крымско-татарских друзей, и я никогда не видел ничего подобного. Увы, сейчас мы имеем дело с сильной пропагандой», – сказал украинский политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в украинских СМИ появилась информация, что члены семьи Балицкого скупают рестораны в Севастополе.

Сначала жена нардепа Наталья Балицкая приобрела в 2017 году ресторан «Облико Морале» в остановочном комплексе «Парк Победы». Затем в 2018 году старший сын нардепа Александр приобрел кафе EatMe рядом с правительством Севастополя и кафе «Инжир» на Большой Морской.

Особенно возмутило украинские СМИ то, что один из ресторанов Балицких предоставляет российским военным скидку в 10%.