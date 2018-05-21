Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 875 просмотров
Крым, Политика, Россия, Украина

Депутат Верховной Рады пообещал взорвать Крымский мост


Одиозный депутат Верховной Рады экс-боевик АТО Игорь Мосийчук пригрозил уничтожением моста через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мосийчук заявил, что «подрыв вражеской инфраструктуры» – это нормальные действия любой страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Керченский мост – это вражеская инфраструктура. Почему вражеская, потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это – стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру – мост, железнодорожный пункт, электроопора», – заявил Мосийчук.

На уточняющий вопрос телеведущего о том, будет ли Мосийчук уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны.

– А партизанскими методами – нет? – спросил ведущий.

– Без комментариев, – с ухмылкой ответил Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть