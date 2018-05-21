21.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Депутат Верховной Рады пообещал взорвать Крымский мост

Одиозный депутат Верховной Рады экс-боевик АТО Игорь Мосийчук пригрозил уничтожением моста через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мосийчук заявил, что «подрыв вражеской инфраструктуры» – это нормальные действия любой страны.

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«Керченский мост – это вражеская инфраструктура. Почему вражеская, потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это – стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру – мост, железнодорожный пункт, электроопора», – заявил Мосийчук.

На уточняющий вопрос телеведущего о том, будет ли Мосийчук уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны.

– А партизанскими методами – нет? – спросил ведущий.

– Без комментариев, – с ухмылкой ответил Мосийчук.