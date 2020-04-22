22.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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Депутат Верховной рады: Пора сделать трудное признание насчет Украины




Украина находится в глубоком экономическом кризисе, власти пора это признать и перестать давать несбыточные надежды, открыто заявив о проблемах.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной рады от правящей фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ходим вокруг да около и никак не можем признаться в том, что у нас наступил уже не просто финансовый, а экономический кризис в стране.

Когда говорится о восьми процентах падения экономики, это очень большой удар по бюджету, по кошельку каждого гражданина и по перспективам восстановления экономики и уровня жизни.

То есть, мы говорим уже, что пытаемся залатать дыры сейчас, пытаясь создать позитивную картинку, –  что все нормально… А на самом деле, мы катимся каждый день с ухудшением показателей. Температура в больнице растет, к сожалению, а зарплаты падают. И средств для защиты не хватает, и аппараты не доставляются вовремя, и скорые помощи приезжают, вроде как, вовремя, но без оборудования и не принимаются на балансы.

Много проблем очень сильно. Мы, наконец, должны принять для себя решение, сказать открыто – мы находимся в состоянии турбулентности, финансово-экономического кризиса, давайте принимать кризисные решения», – заявил Дубинский.

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