Депутат Верховной рады рассказал о бардаке в СБУ после начала СВО

12.06.2022  23:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, СБУ, Украина
Новости Украины

События после 24 февраля наглядно показали, что всё предыдущее время СБУ недостаточно жёстко работала на упреждение, выявляя потенциальных «коллаборантов».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

События после 24 февраля наглядно показали, что всё предыдущее время СБУ недостаточно жёстко работала...

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Он возмутился, что 24 февраля на экстренном совещании, созванным президентом Украины, среди прочих отсутствовал глава СБУ.

«Я 24-го февраля, то есть в первый день войны, я был участником совещания, которое проходило у президента. Я непосредственно собственными глазами видел всех руководителей центральных органов государственной власти, которые прибывали либо на рабочих местах, либо на прямой связи с президентом. Единственного человека, которого я не видел – это Иван Баканов (глава СБУ – ред.)», – сообщил депутат.

Также он в целом раскритиковал украинские спецслужбы, которые своевременно не выявили «коллаборантов».

«У нас есть орган, который защищает государственные секреты, который защищает безопасность государства, который противодействует разведывательной деятельности врага – этот орган называется СБУ. Огромное количество вопросов к СБУ, которых будет ещё намного больше…

К большому счастью среди украинцев оказалось, вопреки ожиданиям врага, минимальное количество коллаборантов. Но, к сожалению, коллаборанты есть и ещё будут. И то, что коллаборантов своевременно не выявляло СБУ, то это вопрос к СБУ, которая должна была этим заниматься», – сокрушался Рахманин.

В качестве особо вопиющей ситуации он привел известие о задержании в Сербии бывшего начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по подозрению в отмывании денег.

«Наумов покинул страну не в первые дни, а ещё до начала войны, за несколько дней. Во-вторых, Наумов, к большому сожалению, для нашей страны, был носителем огромного количества государственных тайн. Поэтому возникает вопрос не только в том, почему ему дали беспрепятственно пересечь границу, а ещё, почему он до сих пор не объявлен в розыск?» – возмутился депутат.

По его словам, Наумов знал о готовящемся начале специальной военной операции РФ на Украине.

«У меня нет официально подтверждённой информации по поводу пана Наумова, который был фактически вторым человеком в СБУ, что в отношении его ведётся соответствующее следствие. И не просто прилагаются усилия о возвращении пана Наумова на Украину, но и определённые усилия, чтобы установить каким образом этот человек, который был носителем государственных тайн беспрепятственно, без непонятных причин, в неизвестном направлении выехал в неизвестном направлении ещё до начала войны, очевидно имея информацию, что эта война неминуема», – рассказал Рахманин.

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