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19.10.2021 13:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Депутат Верховной рады сравнил Украину с помойной ямой

Новости УкраиныУкраина президента Владимира Зеленского – это практически не пригодная для проживания экономически отсталая страна....

Украина президента Владимира Зеленского – это практически не пригодная для проживания экономически отсталая страна.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стремительное падение доходов и уровня жизни, рекордная заболеваемость и смертность от Covid-19, очередное подорожание коммунальных услуг, тотальное обнищание, рекордные долги по зарплатам, платёжки и прочее. Провал евроинтеграции на фоне отмены моратория на экспорт леса-кругляка. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая изоляция страны. Скандалы с отмыванием денег и оффшоры в «The Washington Post», «The Guardian» и «Forbes».

Это всё – Украина Зеленского, страна, которая практически не пригодна для проживания. Страна, которая, скорее, напоминает помойную яму – коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую. Посмотрите структуру экономики. С абсолютно бедным населением. Страну без будущего», – заявил Колтунович.

«Вот, какую страну строит Зеленский. Не воспринимает критики и альтернативного курса страны. Он не определяет ни фискальную, ни бюджетную, ни иную экономическую политику, которая сегодня должна быть фундаментом возрождения национальной экономики», – добавил депутат.

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