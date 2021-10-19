Депутат Верховной рады сравнил Украину с помойной ямой

Украина президента Владимира Зеленского – это практически не пригодная для проживания экономически отсталая страна.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стремительное падение доходов и уровня жизни, рекордная заболеваемость и смертность от Covid-19, очередное подорожание коммунальных услуг, тотальное обнищание, рекордные долги по зарплатам, платёжки и прочее. Провал евроинтеграции на фоне отмены моратория на экспорт леса-кругляка. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая изоляция страны. Скандалы с отмыванием денег и оффшоры в «The Washington Post», «The Guardian» и «Forbes».

Это всё – Украина Зеленского, страна, которая практически не пригодна для проживания. Страна, которая, скорее, напоминает помойную яму – коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую. Посмотрите структуру экономики. С абсолютно бедным населением. Страну без будущего», – заявил Колтунович.