Депутат Верховной рады заявил об угрозе наступления России на Херсон

16.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия укрепляется и может в ближайшее время захватить рычаги управления Северо-Крымским каналом в Херсонской области, чтобы обеспечить полуостров пресной водой из Днепра, подача которой была перекрыта Киевом.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Система укрепляется в России. Явные шаги, которые происходят сейчас, они на будущее не являются миролюбивыми. Тут как раз Украине нужно не искать возможности где-то посередине, а укреплять наши границы, Вооруженные Силы.

У нас есть огромная опасность, в частности, в Херсонской области, потому то Крым и особенно военные объекты Крыма нуждаются в большом количестве пресной воды.

Первый объект, который может стать интересом для агрессии России – это канал, российский контроль над каналом Днепр-Крым, каналом пресной воды. Потому сейчас Украине нужно готовиться к длительной и мощной обороне, потому что никаких позитивных шагов со стороны Российской Федерации мы не видим», – заявил Арьев.