Депутат Вишневский бросил «Яблоко» для собственной кампании в Госдуму?

12.06.2021, Санкт-Петербург, Игорь Кононенко

Осенью в Петербурге состоятся выборы в ЗакС. Политические партии начали активную подготовку к ним, проводя различные политические мероприятия. Однако далеко не все партии подходят к выборному процессу в состоянии полной «боеготовности». В частности, у «Яблока» перед выборами есть много проблем, пишет издание «Накануне».

Региональное отделение «Яблока» в Петербурге фактически не существует из-за незавершенной перерегистрации членов, объявленной федеральным бюро партии в конце 2020 года. У «Яблока» нет сформированного списка кандидатов на выдвижение в ЗакС и Госдуму. Между тем до выборов остается всего несколько месяцев. Это повышает риск выдвижения слабых кандидатов, увеличивает шансы на политические просчеты и иные проблемы. Дезорганизация могла сказаться на дефиците кадров. Об этом говорит включение во временную рабочую группу по подготовке предложений по участию партии в избирательных кампаниях Александра Кобринского.

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Он вышел из «Яблока» в ноябре 2020 года после публикации в прессе компрометирующей статьи издания «Холод», в которой журналисты рассказали, как Кобринский якобы вступал в интимные отношения со студентками в бытность преподавателем РГПУ имени А.И. Герцена. Впоследствии члены «Яблока» провели независимое расследование, в ходе которого студентки под своими именами подтвердили ранее изложенные факты. Приглашение Кобринского обратно в партию выглядит странным ходом перед выборами на фоне его репутации, считает «Накануне».

Работы «Яблока» в медийном поле тоже незаметно, инициатив от партии практически не исходит. Даже «Справедливая Россия» обходит «Яблоко» в этом отношении. Ряды партии редеют, о чем красноречиво свидетельствует переход Михаила Амосова из «Яблока» в «Справедливую Россию» в конце мая 2021 года.

На фоне кризиса в региональном отделении выделяется малая помощь депутата ЗакСа Бориса Вишневского партии, хотя он должен повести кандидатов от «Яблока» на выборы в парламент. Причиной этому может быть забота Вишневского о собственной политической карьере – депутат в конце мая заявил, что своем выдвижении в Госдуму РФ. Перспективы Вишневского избраться на федеральном уровне довольно туманны: он не является политиком федерального уровня. Его работа носит локальный характер (градозащитная деятельность, споры по бюджету и прочее), депутат не выделялся «общефедеральными инициативами». Репутация Вишневского тоже не идеальна: СМИ рассказывали, что парламентарий работает в связке со скандальным спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, затормаживая работу застройщиков в Петербурге. Против Вишневского может сыграть и поддержка им структур блогера Алексея Навального.

Суммируя вышесказанное, есть большая вероятность, что после выборов в городском Заксобрании не останется ни одного члена «Яблока». Может сказаться политическая неопределенность, репутационные нюансы некоторых членов партии, а также одобрение работы структур Навального.