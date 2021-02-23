Депутат: Военно-гражданские администрации на Луганщине превратили в притоны «алкашей»

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чем бегать с протянутой рукой за кредитами МВФ, киевским властям стоило бы обратить внимание на военно-гражданские администрации на оккупированном Украиной Донбассе, где «гребут» деньги сотнями миллионов гривен.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил депутат из Луганщины Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у этих людей (жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса – ред.) отняли конституционное право, миллион человек не смогло проголосовать, а президент уже подписал указ о 18 военно-гражданских администрациях. Вы знаете, что происходит в этих военно-гражданских администрациях? Пьют каждый день, издеваются над людьми, назначают таких же алкашей в Северодонецке и Лисичанске. Грабят миллиарды гривен. А власть сегодня бегает по МВФ, с протянутыми руками и на коленях», – заявил Шахов.

Он призвал киевские власти искать деньги у собственных чиновников.

«Поищите деньги экологического фонда. Поищите 465 миллионов гривен Северодонецка, 260 миллионов гривен Лисичанска. Я не один раз обращался с этой трибуны к президенту Украины Владимиру Зеленскому – немедленно назначить аудит всех военно-гражданских администраций, а тут наоборот, ещё больше назначают. Я понимаю, если на границе с ДНР и ЛНР. Но как за 60 километров от зоны разграничения можно не назначать сегодня выборы?» – возмущался депутат.

«Люди страдают, люди собрали сегодня 100 тысяч подписей, чтобы отстранить главу администрации не только уже Луганской области – и Северодонецка, и Лисичанска. Чтобы они ушли отсюда вон, и разбираться. Не просто их уволить, а отстранить от занимаемой должности, провести аудит, нанесенных сегодня проблемных вопросов в 22 миллиарда гривен, экологическая и техногенная катастрофа.

Воды нет, детские сады закрывают, школы закрывают, больницы закрывают, увольняют людей, издеваются над Донецкой и Луганской областями. Многострадальные области, депрессивные зоны. До каких пор это будет происходить в стране, которая сегодня воюет, но воюет со своими гражданами Украины», – добавил Шахов.