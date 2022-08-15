Депутат: Ядерный шантаж нужен Украине, чтобы завести на ЗАЭС «миротворцев»

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Новости Украины

Украине нужны постоянные обстрелы Запорожской атомной станции, чтобы под шантажом ядерной катастрофы завести на АЭС так называемых миротворцев и взять ее под свой контроль.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы РФ Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Новичкова, это будет означать поражение России, которая контролирует АЭС сегодня.

«И у европейского сообщества, и у американского, и у японского есть некая боязнь радиоактивной катастрофы, это вещи необратимые с точки зрения жизни человека. Расчет очень простой – сейчас обострить ситуацию до такого уровня, чтобы у западного сообщества не было альтернативы не вмешаться. По сути дела, сейчас украинская сторона создает предпосылки информационные для того, чтобы появился некий, если хотите, миротворческий контингент или какой-то другой, чтобы установить контроль над опасными объектами на Украине», – сказал депутат. «Надо прекрасно понимать, что это будет никакой не миротворческий контингент – мы это все проходили на территории бывшей Югославии – в Боснии и Герцеговине и Хорватии. Как только появляются «голубые каски», значит, одна из сторон автоматически все проиграла… Любое появление такого «миротворческого» контингента будет, конечно, в пользу Украины, потому что так устроен мир, и русские или сербы, они всегда неправы», – заявил Новичков.