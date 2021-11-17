Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.11.2021 19:20
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Депутат: Законопроект Зеленского «об олигархах» пустит по миру миллионы простых украинцев

Новости УкраиныВ Верховную раду внесён законопроект, который подразумевает дополнительное налогообложение «олигархов». Однако он составлен таким...

В Верховную раду внесён законопроект, который подразумевает дополнительное налогообложение «олигархов». Однако он составлен таким образом, что под нож пойдёт бизнес мелких землевладельцев и аграриев.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вот и наступил Юрьев день, когда в сессионный зал вносится очередной так называемый антиолигархический закон №5600. Хотел бы напомнить – шестьдесят миллиардов гривен мы заберём у олигархов за счёт дополнительного налогообложения.

Чем же закончились эти шестьдесят миллиардов гривен и кто у нас олигархи? Шестьдесят миллиардов превратились в тридцать миллиардов. А олигархи – это собственники земельных участков от 50 соток, которые получат дополнительное налогообложение», – сказал он.

Сергей Соболев подчеркнул, размер налогообложения мелких землевладельцев будет определять Кабинет министров.

«За счёт этого на деда Панаса и бабу Маню дополнительная нагрузка – десять миллиардов гривен», – добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что этот законопроект также подразумевает дополнительное налогообложение украинского продовольственного рынка.

«Второй налог, который коснётся так называемых олигархов – это дополнительное налогообложение продовольственного рынка. ООН определяет этот год как ключевой год по угрозе роста цен на продовольственные продукты, когда их будет не хватать.

Что делает Украина, как житница Европы и мира? Она вносит дополнительное, почти трёхмиллиардное, налогообложение потребителям аграрной продукции.

Нам мало того, что молочка и масло у нас дороже, чем в Польше. Нам надо, чтобы и остальные группы сельскохозяйственной продукции были дороже, чем в Польше и других странах ЕС», – резюмировал Соболев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть