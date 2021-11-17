Депутат: Законопроект Зеленского «об олигархах» пустит по миру миллионы простых украинцев

Новости Украины

В Верховную раду внесён законопроект, который подразумевает дополнительное налогообложение «олигархов». Однако он составлен таким образом, что под нож пойдёт бизнес мелких землевладельцев и аграриев.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот и наступил Юрьев день, когда в сессионный зал вносится очередной так называемый антиолигархический закон №5600. Хотел бы напомнить – шестьдесят миллиардов гривен мы заберём у олигархов за счёт дополнительного налогообложения. Чем же закончились эти шестьдесят миллиардов гривен и кто у нас олигархи? Шестьдесят миллиардов превратились в тридцать миллиардов. А олигархи – это собственники земельных участков от 50 соток, которые получат дополнительное налогообложение», – сказал он.

Сергей Соболев подчеркнул, размер налогообложения мелких землевладельцев будет определять Кабинет министров.

«За счёт этого на деда Панаса и бабу Маню дополнительная нагрузка – десять миллиардов гривен», – добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что этот законопроект также подразумевает дополнительное налогообложение украинского продовольственного рынка.

«Второй налог, который коснётся так называемых олигархов – это дополнительное налогообложение продовольственного рынка. ООН определяет этот год как ключевой год по угрозе роста цен на продовольственные продукты, когда их будет не хватать. Что делает Украина, как житница Европы и мира? Она вносит дополнительное, почти трёхмиллиардное, налогообложение потребителям аграрной продукции. Нам мало того, что молочка и масло у нас дороже, чем в Польше. Нам надо, чтобы и остальные группы сельскохозяйственной продукции были дороже, чем в Польше и других странах ЕС», – резюмировал Соболев.