Депутат Зеленского назвал Навального «Лжедмитрием»

Новости Украины

Для Украины все российские политики являются врагами, даже люди калибра блогера-уголовника Алексея Навального, поскольку они всё равно видят Россию как целостное государство.

Об этом на организованном беглыми либералами так называемом «Конгрессе свободной России» в Литве заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У новой России должен появится свой Конрад Аденауэр (Федеральный канцлер Германии 1949-1963г. – ред.), свой Ельцин. Вспомним Ельцина, который ради власти сказал, что он готов на распад Советской империи, в том числе благодаря ему – Советский Союз распался, Советская империя. Должны быть вот эти люди. А те, которые пытаются потакать существующим мировоззрениям в обществе российском, ничего хорошего этим не достигнут. Есть у России такой политик Навальный, он там сидит в тюрьме, по-моему. Представим ситуацию – завтра Путин умер, ну нет его, скончался, дай боже, чтобы побыстрее. А какой сценарий развития ситуации? Скорее всего, смутное время и хаос. Потому что все политическое поле зачищено. Если мы к этому не будем готовы – и Украина, и Беларусь, и Грузия, и все мировое сообщество – это будет влиять, в том числе и на нас. Потому что большая территория, ядерное оружие, сырье, масса беженцев, кровь и разруха. В моем представлении, будет вот так. Потому что Путин сейчас как Иван Грозный – зачистить всех, и никого после себя не оставит», – рассуждал Дунда.

Он продолжил критиковать российского «оппозиционера».

«А что Навальный? А Навальный в данной ситуации, если брать исторические аналогии – это Гришка Отрепьев, Лжедмитрий, который – да, сможет под собой какую-то часть общества аккумулировать, но оно его не примет. Потому что он другой. Мы помним Крым, что «Крым не бутерброд». Я как политика его понимаю. Он пытается потакать текущему запросу пораженного имперского общества. Все-таки, он политик, он хочет власти, в первую очередь. Приветствую я его как украинский политик? Нет. Для меня он враг, в первую очередь. Вообще, для Украины, Белоруссии, Польши и Грузии – любой российский политик или гражданин, который предполагает возможность существования Российской империи в любой ее форме – это враг. Потому что пока она существует, она – враг для всего мира», – болтал украинец.