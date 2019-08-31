Депутат Зеленского облажалась в прямом эфире

31.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Депутаты Верховной Рады Украины, вошедшие в президентскую партию «Слуга народа», не знают, кого они сами назначили накануне на министерские должности в Кабмине.

Так, замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутат Рады Галина Янченко не смогла ответить на вопрос ведущего, каким образом в партии обсуждались кандидатуры министров, которых позже поддержали члены фракции в парламенте. Янченко не смогла вспомнить фамилию министра по вопросам ветеранов Оксаны Коляды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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– Госпожа Галина, а скажите, пожалуйста, все-таки, мы хотим понять, каким образом обговаривались отдельные кандидатуры на должности министров. В частности, вы же голосовали вчера – кого назначили министром по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий? – задал вопрос ведущий телеканала 112 Владимир Полуев.

– Так, тут я могу согласиться с вами, потому что в целом.., – сразу же «поплыла» Янченко.

– Госпожа Галина, кого? Кого назначили? – продолжил Полуев.

– Это была кандидатура, согласованная с ветеранским движением, – попыталась выкрутиться депутат.

– Имя, пожалуйста, назовите, – не унимался ведущий.

– Сейчас. Я… А-а-а.., – растерялась Янченко.

– Хорошо, это была Оксана Коляда. Вот, видите, мы о таком подходе и спрашивали вас, – резюмировал Полуев.