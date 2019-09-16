Депутат Зеленского стал чемпионом мира

16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Жан Беленюк принес сборной Украины первую награду на чемпионате мира по спортивной борьбе в казахском Нур-Султане, передает корреспондент ПолитНавигатора.

28-летний киевлянин, который был выбран депутатом Верховной Рады по списку партии «Слуга народа», завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг и стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, сообщает издание Укринформ.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Беленюк в 1/16 финала победил мексиканца Альфонсо Антонио Епеса (5:1), в 1/8 финала взял верх над хорватом Иваном Гуклеком (7:1), в четвертьфинале одолел Николая Стодуба из Беларуси (3:1), в полуфинале выиграл у представителя Германии Дениса Максимилиана Кудлы (2:1), а в решающей схватке за «золото» нанес поражение Виктору Лёренцу из Венгрии (2:1).

Это четвертая медаль Беленюка на чемпионатах мира после «бронзы» в Ташкенте-2014, «золота» в Лас-Вегасе-2015 и «серебра» в Будапеште-2018. На счету украинского борца греко-римского стиля также «серебро» Олимпийских игр-2016, три «золота» (2014, 2016, 2019) и «бронза» (2012) на чемпионатах Европы, «золото» (2019) и «серебро» ( 2015) Европейских игр.