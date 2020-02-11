11.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина
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Депутат Зеленского убежала из ТВ студии после требований «не раздвигать ноги»


Депутат Верховной рады Украины, член президентской фракции «Слуга народа» Галина Янченко со скандалом покинула студию телеканала 112 после перепалки с экс-министром транспорта и бывшим депутатом парламента Евгением Червоненко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссора началась из-за законы о рынке земли, который защищала Янченко. Вскоре действующий депутат обвинила Червоненко в том, что тот, будучи активным участником первого Майдана, «упустил шансы Украины» и ничего не сделал на посту парламентария.

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«Вы потратили шансы, которые были у Украины, вы потратили возможности, – заявила Янченко.

«Не смей, девочка. Твой муж работает за деньги Сороса (муж Янченко – глава Украинского института будущего Виктор Андрусив, – авт.)… Вы – проститутки, ради экономических интересов других… Проституция – это профессия, которую вы легализуете, – парировал Червоненко.

Последующие несколько минут Червоненко и Янченко продолжили обвинять друг друга, после чего страсти накалились:

«Вы – политический неудачник, ясно вам, кто вы? Вы тот, кто, извините, просрал шансы для моего поколения. Сейчас к власти пришли молодые люди, которым 30-35, как мне. Вы, политические неудачники, просто проспали мою страну».

В последующем Червоненко вышел из себя и призвал Янченко меньше «раздвигать ноги».

– Ваш уровень мне до тумбочки, – заявила Янченко

– Ваш уровень – научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу, девушка, – парировал Червоненко.

– Все. Мы в этой студии уже услышали, что народные депутаты – проститутки, теперь есть вопросы к чьим-то ногам. Я считаю, что такое поведение в эфире на уважаемом канале просто недостойно. Я не хочу дальше принимать участие в этом цирке, – с обидой ушла из студии Янченко.

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