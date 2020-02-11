Депутат Зеленского убежала из ТВ студии после требований «не раздвигать ноги»

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной рады Украины, член президентской фракции «Слуга народа» Галина Янченко со скандалом покинула студию телеканала 112 после перепалки с экс-министром транспорта и бывшим депутатом парламента Евгением Червоненко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссора началась из-за законы о рынке земли, который защищала Янченко. Вскоре действующий депутат обвинила Червоненко в том, что тот, будучи активным участником первого Майдана, «упустил шансы Украины» и ничего не сделал на посту парламентария.

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«Вы потратили шансы, которые были у Украины, вы потратили возможности, – заявила Янченко.

«Не смей, девочка. Твой муж работает за деньги Сороса (муж Янченко – глава Украинского института будущего Виктор Андрусив, – авт.)… Вы – проститутки, ради экономических интересов других… Проституция – это профессия, которую вы легализуете, – парировал Червоненко.

Последующие несколько минут Червоненко и Янченко продолжили обвинять друг друга, после чего страсти накалились:

«Вы – политический неудачник, ясно вам, кто вы? Вы тот, кто, извините, просрал шансы для моего поколения. Сейчас к власти пришли молодые люди, которым 30-35, как мне. Вы, политические неудачники, просто проспали мою страну».

В последующем Червоненко вышел из себя и призвал Янченко меньше «раздвигать ноги».

– Ваш уровень мне до тумбочки, – заявила Янченко

– Ваш уровень – научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу, девушка, – парировал Червоненко.

– Все. Мы в этой студии уже услышали, что народные депутаты – проститутки, теперь есть вопросы к чьим-то ногам. Я считаю, что такое поведение в эфире на уважаемом канале просто недостойно. Я не хочу дальше принимать участие в этом цирке, – с обидой ушла из студии Янченко.