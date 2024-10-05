Депутат Зеленского: ВСУ зайдут в Белоруссию и разоружат армию Лукашенко

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Украина любыми средствами должна продолжать продвижение в Курской области, одновременно проводя подобные операции не только в других регионах РФ, но и на территории Белоруссии.

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Абсолютно важно переносить войну не только на Брянски и Курск, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшим подразделением в Беларусь, белорусская армия сложит своё оружие. Это даже не уверенность – это знание. А это большой удар под дых Москве – показать, что она не контролирует эту территорию, она не готова защищать эти территории, фактически это история а-ля Пригожин», – сказал Дунда.

«Так, показали уже в Курске, что неспособны – ничего не случилось!» – возразил один из участников панели.

«В чём история Курска? В какой-то момент, вот то, что мы прошли и сделали, они сделали вид, что они его не замечают. Нормальная стратегия, с точки зрения врага. С нашей точки зрения – мы не должны останавливаться, мы должны расширять эти операции. Любая остановка в этом направлении грозит гибелью. Если мы зашли в эту историю, мы должны идти дальше и развивать, и это путь к победе», – хорохорился Зе-депутат.