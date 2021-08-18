Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
18.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

Депутата-единоросса обвинили в дискредитации патриотизма

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, который является основателем Национально-освободительного движения (НОД),...

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, который является основателем Национально-освободительного движения (НОД), дискредитирует идеи патриотизма.

Об этом youtube-каналу «Белрусинфо» заявил экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Есть такой единоросс, бывший подручный Чубайса Евгений Федоров, который занимается тем, что идеи патриотизма доводит до абсурда. Рассказывает, что президент Путин по ночам чуть ли не пускает поезда под откос – ведет партизанскую борьбу против оккупационного режима. Думаю, что он голосовал за закон об иноагентах», – сказал Делягин.

Ранее московский либерал Илья Яшин обвинил Федорова в двуличии. Он обратил внимание на то, что единорос голосовал за нынешнее руководство Центробанка и пенсионную реформу, хотя НОД выступает против этого.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть