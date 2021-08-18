Депутата-единоросса обвинили в дискредитации патриотизма

18.08.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, который является основателем Национально-освободительного движения (НОД), дискредитирует идеи патриотизма.

Об этом youtube-каналу «Белрусинфо» заявил экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такой единоросс, бывший подручный Чубайса Евгений Федоров, который занимается тем, что идеи патриотизма доводит до абсурда. Рассказывает, что президент Путин по ночам чуть ли не пускает поезда под откос – ведет партизанскую борьбу против оккупационного режима. Думаю, что он голосовал за закон об иноагентах», – сказал Делягин.

Ранее московский либерал Илья Яшин обвинил Федорова в двуличии. Он обратил внимание на то, что единорос голосовал за нынешнее руководство Центробанка и пенсионную реформу, хотя НОД выступает против этого.