Депутата, напомнившую о закрытии русских школ на Украине, заставили уйти из эфира

09.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Депутат Верховной рады Виктория Гриб ушла с эфира подконтрольного экс-президенту Петру Порошенко телеканала «Прямой» после того, как ведущая Светлана Орловская несколько раз помешала рассказать о дискриминации русскоязычных граждан на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Гриб напомнила о закрытии русскоязычных школ в стране. Орловская в ответ потребовала назвать конкретные номера таких школ и неоднократно заявляла, что она – ведущая, а, значит, хозяйка эфира, а политик – всего лишь гость.

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«Госпожа Виктория, номер школы, о которой вы говорите! Номер школы говорите!.. Номера школ назовите, а не голословно вбрасывайте! Вы популистка или народный депутат? На горло брать меня не надо, берите на ум, которого я пока что не вижу!» – перебила гостью студии Орловская.

Депутат обратила внимание на непотребное поведение ведущей.

«Я бы вам предложила, госпожа Светлана, все-таки, вести себя примерно. На ум или не на ум – это не вам решать», – парировала Гриб.

«Мне надоело, когда приходят и просто бросаются пустыми тезисами», – не унималась Орловская.

После этого Гриб встала из кресла и покинула студию.

«Ваше право делать то, что считаете нужным, мое право – делать замечания и указывать на факты», – бросила ей вслед телеведущая.

Позже депутат так прокомментировала в своем блоге произошедшее в студии.

«Мне в наглую, абсолютно безобразно и по-хамски не попытались закрыть рот. Не захотела Орловская, чтобы зрители «Прямого» услышали правду о русском языке в украинских школах. Пригорело эпично. А правда в том, что все до единой русские школы закрыли. «Русские» классы ликвидировали. Часы преподавания сократили до минимума. На десятую статью Конституции наплевали, хартию языков нацменьшинств проигнорировали. Слушать об этом Орловская конечно же не захотела. А когда уяснила, что закрыть мне рот не удается, перешла на личности, в мой адрес посыпались оскорбления. Терпеть бестактность – себя не уважать, поэтому я просто покинула студию. Друзья, каждую неделю у меня масса эфиров. Я поддерживаю теплые отношения со многими журналистами. Мы можем часами дискутировать, не соглашаться друг с другом. Но у меня никогда не возникало подобных недоразумений. Таким хамским образом мне рот еще не закрывали. Высокие стандарты журналистики? Уважение к гостям студии, которых ты сама же пригласила? Всё это испарилось ровно в тот момент, когда в студии прозвучала неудобная правда», – написала Гриб.

На момент провозглашения «независимости» Украины в 1991-м году в бывшей советской республике насчитывалось 4 тыс. 633 русскоязычные школы – 21% от общего количества.

По данным за прошлый учебный год, из 15 тысяч школ на Украине только в 125-ти осуществляется преподавание на русском языке.