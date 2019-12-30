Депутата Вакарчука уличили в лоббировании дорогущих американских препаратов от гепатита

30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Депутат от партии Святослава Вакарчука “Голос” Ольга Стефанишина – лоббист американской компании, которая поставляет на Украину препараты для лечения гепатита С по цене за упаковку $700-1000, что в 20 раз дороже, чем аналоги от украинских производителей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевский анонимный телеграм-канал “Соросята”.

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По данным телеграм-канала Shadow Anonymous Стефанишина лоббировала регистрацию в Национальном перечне лекарственных препаратов – комбинацию действующих веществ «софосбувир и ледипасвир», чтобы не допустить на украинский рынок конкурентов американцев.

Ранее Ольга Стефанишина работала заместителем министра Улляны Супрун, а перед этим – в благотворительном фонде «Пациенты Украины» вместе со СПИД-активистом Дмитрием Шерембеем. В 2013-м году они создали в качестве подразделения этого фонда Центр противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным.

“Стефанишина, которую к Вакарчуку делегировали американцы, настояла, чтобы в список «Голоса» взяли не Шабунина, а его ассистентку Сашу Устинову, которая участвовала в лоббировании упрощенной регистрации иностранных лекарств и закупок через международные организации. В 2017 году Шерембей, Устинова и Стефанишина были под следствием Национальной полиции и Генеральной прокуратуры по делу о разворовывание средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Их отмазал через ВОЗ бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, который пробил закупки лекарств через «международников», – пишут “Соросята”.