Депутатам бундестага мы безразличны – экс-замглавы МИД Украины

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Новости Украины

Немецким политикам безразлична судьба Украины, они хотят продолжать привычные экономические отношения с Россией несмотря ни на что.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявила советник министра энергетики Украины и экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пример она привела общение с одним из еврочиновников, которое состоялось весной этого года.

«В Германии (у нас тут Бородянка, Ирпень), а мы общаемся с главой комитета по энергетике Бундестага, а он говорит: «Нет, мы не можем отказаться от российских энергоносителей. Это будет несправедливо по отношению к нашим гражданам, Россия – надежный поставщик и мы будем продолжать с ними все бизнес-отношения, несмотря ни на что». И ты понимаешь, что человеку вообще безразлично», – заявила Зеркаль.