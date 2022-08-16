Депутатам бундестага мы безразличны – экс-замглавы МИД Украины

16.08.2022  16:46 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 494
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Немецким политикам безразлична судьба Украины, они хотят продолжать привычные экономические отношения с Россией несмотря ни на что.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявила советник министра энергетики Украины и экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецким политикам безразлична судьба Украины, они хотят продолжать привычные экономические отношения с Россией несмотря...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


В пример она привела общение с одним из еврочиновников, которое состоялось весной этого года.

«В Германии (у нас тут Бородянка, Ирпень), а мы общаемся с главой комитета по энергетике Бундестага, а он говорит: «Нет, мы не можем отказаться от российских энергоносителей. Это будет несправедливо по отношению к нашим гражданам, Россия – надежный поставщик и мы будем продолжать с ними все бизнес-отношения, несмотря ни на что». И ты понимаешь, что человеку вообще безразлично», – заявила Зеркаль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть