Депутатам Думы, поддержавшим признание ЛДНР, угрожают санкциями
Депутаты Государственной Думы «посмели подумать и проголосовать за ползучую аннексию территорий Украины».
Об этом в ходе Согласительного совета в Верховной раде заявила депутат «Голоса» Юлия Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На прошлой неделе Госдума посоветовала пану Путину признать независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Этот факт произошёл и, к сожалению, мы не знаем на данный момент, будет ли и дальше идти пан Путин – признает или нет.
Но, тем не менее, этот факт произошёл на уровне Госдумы, поэтому наша фракция предлагает не оставлять это без внимания нашего парламента, поэтому мы зарегистрировали обращение в СНБО, постановление № 70-64, чтобы наложить санкции экономические на всех тех кто голосовал за это решение.
Это постановление зарегистрировано, и просим её пройти комитеты, и включить на повестку дня на этой неделе, потому что это важный политический сигнал, которым мы говорим, что это не останется без внимания украинского парламента, и никто не имеет права признавать и делать ползучею аннексию наших территорий, включая Государственную Думу», – заявила Клименко.
По её словам, многие из проголосовавших за признание ЛДНР депутатов «имеют те или иные связи, много зарабатывали или зарабатывают на Украине».
«Поэтому просим это постановление всё-таки поставить на повестку дня и рассмотреть, и СНБО – наложить санкции на всех тех депутатов Государственной Думы, которые посмели вообще подумать об аннексии нашей территории», – призвала депутат.
Спасибо!
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