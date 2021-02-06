Депутатам Медведчука обещают репрессии – клятва «Крым це Украина» не помогла

06.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Представители так называемой «пророссийской партии» ОПЗЖ считают Крым частью Украины. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил депутат Верховной рады, член фракции ОПЗЖ Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В дискуссии с министром внутренних дел Арсеном Аваковым Волошин заявил, что иного мнения у членов ОПЗЖ не будет.

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-Мне что сегодня нравится – представители ОПЗЖ сказали, что Крым – это Украина, Донбасс – это оккупированная территория Российской Федерации, – обрадовался позиции партии Аваков.

– Арсен Борисович, неужели для вас это новость? – удивился Волошин.

Аваков предложил одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко заявить о том, что «Крым – Украина» во время своего очередного визита в Россию: «Юрий Анатольевич, я вас очень прошу, вы, когда в следующий раз поедете в Кремль, вы там тоже это скажите».

– Арсен Борисович, я думаю, если господин Шустер сейчас даст команду редакторам, они найдут цитату, видео, где Медведчук говорит, что Крым – это Украина. И это абсолютно общая позиция всей нашей партии. Другой никогда не было, и быть не может по определению, – заверил Волошин.

Очередной «прогиб» перед бандеровцами вряд ли поможет соратникам Медведчука. В ближайшее время Совбез Украины вслед за репрессиями против ТВ-каналов введет санкции в отношении ряда депутатов Верховной рады. Об этом заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

По словам Данилова, также санкции Совбеза будут расширены в отношении юридических и физических лиц.

«В ближайшее время санкции будут продолжать вводиться против определенных категорий лиц – и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде. У нас более, чем достаточно аргументов для того, чтобы это внедрить. Если кто-то считает, что это какая-то одноразовая акция, то он глубоко ошибается», – заявил Данилов.

Он также добавил, что телеканалы 112, NewsOne и ZiK занимались «информационным терроризмом».

«Я могу открыть тайну – восемь месяцев Совет нацбезопасности и обороны по поручению президента разбирался с информационным пространством нашего государства. С каждым днем мы получали все больше и больше информации, каким способом происходит финансирование, продвижение российских нарративов, каким способом и за какие средства происходит вся эта вещь.

Когда стало известно, что люди, которые сегодня в России зарабатывают деньги, за эти деньги начинают финансировать украинские телеканалы, причем, это финансирование происходило не очень открытым способом, более того, когда мы сделали анализ, а что же происходит на этих каналах, на что они влияют и чем они занимаются, это был всеобщий ужас.

Президент, когда принимал решение, собирал Совет нацбезопасности и обороны, он пользовался Конституцией, как гарант Конституции, и более чем, я скажу, независимость нашей страны стоит на повестке дня.

Есть горячая война, а есть сегодня идеологическая война, и то, что мы сегодня видим – это информационный терроризм, который внедрился на нашу территорию и не имеет ничего общего со свободой слова – это совсем другие вещи», – заявил Данилов.

На это ведущий эфира Савик Шустер уточнил, что для введения санкций должны быть веские причины: «Санкции в отношении гражданина Украины вводятся, если он пособник террористов или он работает через иностранных людей, или иностранные люди через него, которые тоже являются пособниками террористов».

«Служба безопасности Украины расследует соответствующее уголовное дело. Речь идет именно о тех вещах, которые вы назвали», – заверил Данилов.