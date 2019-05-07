Депутатам поручено сделать из комика Зеленского политического инвалида

07.05.2019, Киев, Игорь Петров

Украинский парламент стремится не дать новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому проводить назначения на ключевые должности и распоряжаться «Укроборонпромом».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламент стремится всячески ограничить полномочия новоизбранного президента. Работа идет в двух направлениях. Это ограничение по назначению на должности главы СБУ, министра обороны, министра иностранных дел.

Второе – вся эта возня вокруг «Укроборонпрома», который, как мы знаем, хотят ликвидировать, но вместо него создадут новую институцию.

В чем соль этой ситуации? Если сейчас «Укроборонпром» де-факто подчиняется президенту через СНБО, то новая институция, как предполагается, будет подчиняться уже премьер-министру, а не президенту. Она будет на балансе Минэкономразвития. Рычаги управления перейдут к правительству. Депутаты хотят этот закон протащить еще до инаугурации Зеленского», – сказал он.