07.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Депутатам поручено сделать из комика Зеленского политического инвалида

Украинский парламент стремится не дать новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому проводить назначения на ключевые должности и распоряжаться «Укроборонпромом».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Парламент стремится всячески ограничить полномочия новоизбранного президента. Работа идет в двух направлениях. Это ограничение по назначению на должности главы СБУ, министра обороны, министра иностранных дел.

Второе – вся эта возня вокруг «Укроборонпрома», который, как мы знаем, хотят ликвидировать, но вместо него создадут новую институцию.

В чем соль этой ситуации? Если сейчас «Укроборонпром» де-факто подчиняется президенту через СНБО, то новая институция, как предполагается, будет подчиняться уже премьер-министру, а не президенту. Она будет на балансе Минэкономразвития. Рычаги управления перейдут к правительству. Депутаты хотят этот закон протащить еще до инаугурации Зеленского», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть