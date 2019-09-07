07.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Местная власть, Политика, Украина
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Депутатам Верховной Рады предложили голосовать, как у Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову установить в парламенте систему голосования, которая исключает неперсональное голосование – такую же, какая работает в Киевсовете, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким предложением он обратился в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, сообщает пресс-служба Кличко.

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“Единая система персонального голосования, которая делает невозможным кнопкодавство – “Рада-4″ – работает в Киевсовете уже почти 4 года! И такую систему можно установить в парламенте. Не надо ничего придумывать. Уже все есть и работает. Когда мы ее устанавливали, мне говорили, что у нас и так большинство в горсовете, что хватит голосов для принятия решений. Но, я отвечал, что всегда может быть велик соблазн обходить систему, голосовать за кого-то. Поэтому мы установили новую систему. Я убежден, что голосование за другое лицо – это политическая коррупция”, – заявил киевский голова, которого на днях уволили с должности главы столичной горгосадминистрации.

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