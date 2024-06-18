Депутатка от «Новых людей» рвётся помочь Эстонии быстрее ликвидировать образование на русском

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат от фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Анна Скрозникова предлагает переселить всех учителей русского языка из Эстонии в Россию.

Об этом она заявила сегодня журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В наших школах сейчас большой дефицит педагогов. В прошлом году о недостатке учителей русского языка заявили 78% опрошенных в 31 регионе. Также не хватает преподавателей иностранных языков, литературы, математики и физики, учителей начальных классов. Дефицит кадров наблюдается в ближайших к Эстонии регионах России. В Ленинградской области открыты более 470 вакансий, в Новгородской области — более 200. Сходная ситуация в Калининградской и Псковской областях, в Карелии. Очень часто в наших школах работают люди предпенсионного и пенсионного возраста. То есть в перспективе вопрос кадров будет становиться еще острее. Предлагаю поддержать русскоязычных учителей Эстонии и одновременно решить вопрос нехватки кадров в нашей школе», – сказала Скрозникова.

К подобной инициативе депутата подвигло общение с эстонскими учителями-русистами, которые пожаловались ей, что уже с сентября в стране начинает ликвидироваться образование на русском языке, проект будет завершен к 2033 году. Из 2 тыс учителей русского языка 40% будут понижены в должности и уволены.

Скрозникова инициирует долгосрочную программу переселения педагогов-соотечественников по упрощенной схеме и предлагает избавить переезжающих учителей от бюрократической проволочки.