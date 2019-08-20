Депутатов будущей Рады призвали отменить люстрацию и амнистию для майдановцев

20.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский юрист Андрей Портнов призвал вновь избранных депутатов украинского парламента начать свою работу с принятия двух важных решений: отмены принятого во времена Порошенко антиконституционного закона о люстрации и отмены закона об амнистии участников массовых антиправительственных беспорядков во время Майдана 2014 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое предложение Портнов озвучил в своем телеграм-канале.

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“Уважаемые депутаты нового парламента, в ближайшее время вам придётся внести первые законодательные инициативы. Я вношу два предложения, абсолютно понимая, что для их реализации нужно иметь волю и характер.

Во-первых, нужно отменить действующий закон о люстрации. Если на это нет воли, то введите новую люстрацию и примите симметричные ограничения для всех, кто работал при Порошенко.

Во-вторых, нужно отменить февральский 2014–го года закон об амнистии, запретивший расследовать убийства правоохранителей на Майдане. Если вы с этим не согласны, то проголосуйте новый закон об амнистии и освободите сотрудников милиции, которых судят ровно за тоже самое.

Я специально предлагаю к каждому вопросу альтернативу, потому что без этого общество будет продолжать быть расколотым на две части. Без любого из этих решений не будет справедливости”, – написал Портнов.