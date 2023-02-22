Депутатов Госдумы призвали начать деофшоризацию с себя

Елена Острякова.  
22.02.2023 15:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать законодательные инициативы по деофшоризации российской экономики.

«Исходя из прозвучавшего вчера поручения президента, подготовить необходимые законодательные инициативы, повести работу совместно с правительством с тем, чтобы наша экономика была основана на российских компаниях», – сказал Володин.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать законодательные инициативы по деофшоризации российской...

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Он заявил, что законодатели и чиновники должны «начать с себя»: у них не только не должно быть иностранного гражданства и имущества за рубежом, их родственники, в том числе дети, также не должны жить или учиться за границей.

«Когда речь идет о гражданствах, о детях, которые уехали за рубеж, об акциях, имуществе, это должно касаться не только бизнеса. А может быть, в первую очередь не бизнеса, а тех, кто пришел работать в органы государственной власти: депутатов, мэров, губернаторов, министров.  Дорогие коллеги, товарищи, не только находящиеся в зале, но и те, кто работает в регионах, депутаты, мэры, губернаторы, а с себя спрашивать начнем? Хочешь менять мир, начни с себя», — сказал спикер.

Интересно, что сравнительно недавно – в 2020 году – Госдума отказалась запрещать сенаторам иметь недвижимость за границей.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников тогда объяснял, эта норма может ударить по сенаторам и депутатам, имеющим родственников и недвижимость в странах СНГ.

Володин при этом никак не возражал.

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