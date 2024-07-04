Депутатов и сенаторов обязали отпрашиваться в поездки на Мальдивы и Бали

Елена Острякова.  
04.07.2024 15:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, Сюжет дня


Депутаты и сенаторы должны будут согласовывать с руководством палат парламента выезд за границу, за исключением командировок.

Соответствующий закон Госдума РФ приняла сегодня в целом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты и сенаторы должны будут согласовывать с руководством палат парламента выезд за границу, за...

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«Если на Байкал — поддержим, на Волгу — будем рады, а если острова, Мальдивы или Бали, — это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как пояснил глава комитета по контролю Олег Морозов, вместо уведомительного принципа будет действовать принцип, когда и депутат, и сенатор согласовывают свой отъезд с руководством палаты по особой процедуре. Для того, чтобы придать этой норме императивный характер, была внесена поправка, которая предполагает приостановку мандата депутата в случае, если он совершил несанкционированный выезд за рубеж.

«Мотивация такого нашего предложения связана с тем, что сегодня наша страна живет в очень непростом конфликтном мире. Все сенаторы и депутатами являются носителями в той или иной степени сведений, которые относятся к государственной тайне, и могут быть объектами преследования в случае, если они оказались в стране, недружественной нам (что сомнительно, есть другие ограничения для такого выезда). Но даже в стране дружественной, если она подчиняется юрисдикции Международного уголовного суда, могут быть проблемы. Эти проблемы из частной, личной проблемы отдельного депутата могут стать проблемой страны», – сказал он.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев напомнил: в отношении ряда депутатов киевским режимом уже вынесены приговоры с длительным сроком лишения свободы.

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