Депутатов «ОПЗЖ» уличили в приверженности фашизму

03.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутату от партии «ОПЗЖ» Илье Киеве подарили на день рождения портрет, где он изображен как итальянский фашистский диктатор Муссолини (Эль Дуче) – один из главных союзников Гитлера.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире YouTube-канала «Страна.ua», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как в ресторан под Киевом приезжают многочисленные гости, среди которых и журналист Светлана Крюкова, которая и занесла в помещение соответствующий портрет.

Это событие на своей странице в Facebook прокомментировал экс-депутат рады Алексей Журавко.

«Для тех, кто не в курсе – Дуче главный и первый союзник Гитлера. В годы Великой Отечественной около четверти миллионов итальянских фашистов воевали на территории СССР. Пикантности добавляет то, что дед Кивы – Герой СССР, за подвиги против тех самых фашистов в годы ВОВ.

Консул в Мюнхене считает себя новым Фюрером и ему дарят «Майн Кампф», нардеп Кива возомнил себя Дуче!

Что у них там у всех в головах? Откуда эта исключительно ультраправая гигантомания?!

Я, конечно, могу предположить, что они просто безграмотные дураки и идиоты, которые ни фига не разбираются в истории и полностью потеряли чувство вкуса и дозволенности.

В таком случае, Илья должен публично уничтожить этот портрет, а г-н Рабинович и другие члены «ОПЗЖ», которые были на дне рождения и, несомненно, видели эту картину, должны принести публичные извинения!

Соответственно так же должна извинится дура Крюкова, а также всякие «NewsOne»-ы где она работает!» – призвал общественник.