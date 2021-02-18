Депутатов Рады будут отстранять от заседаний за критику «святого Майдана»

18.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Недопустимо, чтобы в стенах украинского парламента «революцию гидности» называли «государственным переворотом».

Об этом в ходе брифинга в пресс-центре Верховной рады заявила депутат от партии Петра Порошенко, в прошлом – секретарша и любовница Виктора Ющенко Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Геращенко вышла в компании двух майданщиков с чубами, один из которых, представленный как «раненый участник революции достоинства», Роман Дзелинский, потребовал усовершенствовать разрабатывающийся закон о коллаборационистах.

«Закон о коллаборационизме, безусловно, нужен, но он должен быть шире и включать в себя антиукраинскую деятельность. Агрессия на Украине происходит, в том числе, в информационном, медийном пространстве. Этот закон должен быть эффективным и должен нести наказание за надругательство над символами, героями, признанными авторитетами Украины, непризнание украинской трактовки истории Украины и тиражирование пропаганды страны-агрессора», – сказал «раненый» майданщик.

Геращенко отметила бесспорную важность данного законопроекта.

«Когда в стенах Верховной рады накануне годовщины революции достоинства звучат заявления о том, что это – государственный переворот, зло должно быть наказано. Президиум должен останавливать подобные выступления», – заявила она.

«Мы от фракции обращаемся к регламентному комитету с тем, что народный депутат Бужанский, который вообще в помещении Верховной рады смеет называть революцию достоинства «государственным переворотом», как минимум должен быть отстранён на пять заседаний. Чтобы не иметь возможности быть здесь присутствующим и нести ту коллаборационистскую ересь, которую он позволяет себе делать в эфире», – потребовала соратница Порошенко.